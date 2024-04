Netzwerke sollen europäische Elite-Uni ersetzen

"European Institute of Technology" wird nicht Realität. | Brüssel. Das ursprünglich von Kommissionspräsident José Manuel Barroso als EU-Spitzenuniversität präsentierte European Institute of Technology (EIT) nimmt eine andere Gestalt an. Die Mitgliedsstaaten stehen offenbar kurz vor einer Einigung auf "Netzwerke zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen, Unternehmen sowie weiteren Akteuren aus Bildung und Innovation", die durch einen Verwaltungsrat koordiniert werden sollen. Noch vor Mitte Juni könnte der Kompromiss stehen, sagte Wilfried Kraus, der die Verhandlungen der Mitgliedsstaaten auf Beamtenebene leitet. Zwei bis drei der "Knowledge and Innovation Communities" (KICs) genannten Netzwerke könnten in der ersten Ausbaustufe gebildet werden. Diese seien als "Netzwerke, die zu Partnerschaften werden", konzipiert, erklärte Bildungskommissar Jan Figel am Dienstag.