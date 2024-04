Neue Amtszeit in unruhigem Fahrwasser

Ende einer achtjährigen Militärherrschaft. | Ausnahmezustand soll am 16. Dezember aufgehoben werden. | Neu-Delhi. Er kam in Zivil. In einer dunklen Scherwani-Tunika, der Nationaltracht für Männer in Pakistans, legte Präsident Musharraf am Donnerstag den Eid für seine zweite Amtszeit ab. Am Vortag hatte er den Kommandostab des pakistanischen Militärs an seinen Nachfolger übergeben. Mit Musharraf ohne Uniform hat Pakistan nach über acht Jahren wieder eine zivile Regierung - zumindest auf dem Papier.