Neue Chancen für die chinesisch-österreichischen Beziehungen

In wenigen Tagen stattet Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Begleitung von Kanzler Sebastian Kurz, einigen Ministern und Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur China einen Staatsbesuch ab. China freut sich sehr über diesen Besuch und heißt die Delegation herzlich willkommen.



China und Österreich unterhalten traditionell freundschaftliche Beziehungen. Beide schätzen Geschichte, Kultur und wirtschaftliche Erfolge der jeweils anderen Seite. China ist Österreichs größter Handelspartner in Asien und fünftgrößter weltweit. Österreich ist von den 19 Euroländern der sechstgrößte Investor in China. Vergangenes Jahr erreichten das bilaterale Handelsvolumen und die gegenseitigen Investitionen neue Rekorde. Die Ankünfte und Nächtigungen chinesischer Touristen in Österreich betrugen 900.000 beziehungsweise 1,3 Millionen. Chinesische und österreichische Wissenschafter haben eine Weltpremiere der interkontinentalen Kommunikation per Quantensatelliten absolviert. Die Wiener Philharmoniker und das Wiener Symphonieorchester gastierten in China. Die Pandas im Zoo Schönbrunn sind sehr beliebt.



Anfang 2017 trat der Bundespräsident sein Amt an, zu Jahresende bildete sich die neue Bundesregierung. Chinas KP hielt im Vorjahr ihren 19. Parteitag ab, die neue Regierung wurde im heurigen März angelobt. Die chinesisch-österreichischen Beziehungen stehen nun an einem neuen historischen Start. Große Chancen tun sich auf:



Besuche auf hoher Ebene: Die Staatspolitiker werden einander kennenlernen, über die Entwicklungen in China und Österreich informieren, das gegenseitige Vertrauen verstärken und den bilateralen Beziehungen eine Richtung geben.



Substanzielle Kooperation: Chinas Wirtschaft ist im Übergang vom quantitativen Wachstum zur qualitativen Entwicklung. China hält heuer die erste Importmesse ab und richtet die Olympischen Winterspiele 2022 aus. Es besteht enorme Nachfrage nach moderner Technologie, Qualitätsprodukten und Erfahrungen in Produktion, Umweltschutz, Biolandbau, Wintersport etc. Die Seidenstraße-Initiative wird mit aller Kraft vorangetrieben. Die noch engere Kooperation von Unternehmen beider Länder hat großes Potenzial.



Kulturaustausch: Beide Länder haben reiche Kulturressourcen. Wir sollten den Austausch zwischen unseren Bevölkerungen noch weiter intensivieren, das beiderseitige Verständnis vertiefen, voneinander lernen und unsere freundschaftlichen Beziehungen festigen.



EU und Welt: China und Österreich treten für Multilateralismus, Handelsliberalisierung, Investitionserleichterung und friedliche Beilegung regionaler Konflikte ein. Es gibt viele gemeinsame Interessen bei globalen Herausforderungen wie Terrorismus und Klimawandel. Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Ratspräsidentschaft. China möchte mit Österreich die Kontakte und Koordinationen stärken und zur weiteren Entwicklung der chinesisch-europäischen Beziehungen sowie zu Frieden und Prosperität in der Welt beitragen.



Ich bin überzeugt, dass der österreichische Staatsbesuch dank beiderseitiger Bemühungen ein voller Erfolg wird und unsere Beziehungen auf ein neues Niveau hebt.