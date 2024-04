Neue Eigenmittelregelung könnte Banken und Unternehmen belasten

Im Auftrag der Bundessektion Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer erstellte das Institut für Höhere Studien (IHS) eine Studie, in welcher die Auswirkungen beider Konsultationspapiere auf



heimische Geldinstitute untersucht wurden. Gestern präsentierten Bernhard Felderer, Hildegard Pippan und Christian Helmenstein vom IHS den Endbericht vor Journalisten in Wien.



Ziele der Vorschläge



Beide Konsultationspapiere verfolgen das Ziel, Kreditrisiken genauer zu erfassen und die Bestimmung der Eigenmittelausstattung zu verbessern. Werden die Vorschläge des "EU-Konsultationspapiers"



von den nationalen Regierungen und Banken bis zum 31. März 2000 in der vorgelegten Form angenommen, so müssen sich die Änderungen auch im Rechtsbestand, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf



Unionsebene, niederschlagen. Erstmals werden die Neuerungen alle Kreditinstitute und Investmentfirmen betreffen, in weiterer Folge wird sich die neue Eigenkapitalübereinkunft auch auf andere



Unternehmen auswirken, heißt es.



Wie bisher wird das Kreditrisikopotential eines Kreditinstitutes an die Höhe seiner Eigenmittel gebunden sein, auch soll das Verhältnis zwischen Eigenmitteln eines Institutes und seinen gewichteten



Risikoaktiva täglich 8% (Solvabilitätskoeffizient) nicht unterschreiten.



Neu hingegen sind die Forderungen nach externen Ratings. Diese Form der Unternehmensbewertung soll Aufschluss über die Bonität geben. Diese externen Kennzahlen müssen vergleichbar sein und brauchen



deshalb einheitliche Standards. Forciert wurden diese Überlegungen vor allem von den USA, die im Basler Ausschuss eine gewichtige Stimme haben. "Auch stammen die großen internationalen Rating-



Agenturen wie Standard & Poor`s oder Moody`s aus den Staaten und sind dort schon seit über 30 Jahren tätig.



In der von Klein- und Mittelbetrieben dominierten österreichischen Wirtschaft würden solche Bewertungen wenig Sinn machen", meint Pippan, Mitautorin der Studie. Im Gegenteil: Für heimische Banken und



Unternehmen würden enorme Kosten entstehen, vor allem kleine und mittlere Unternehmen müssten mit einer Verteuerung der Kredite rechnen. Amerika hätte über diesen Weg der europäischen Wirtschaft sein



Finanzierungssystem übergestülpt und damit leichteren Zugriff auf die Märkte.



Konsequenzen für Österreich



Die Folge wären laut IHS-Chef Felderer eine weitere Zunahme der Konzentration im Bankenbereich, da nur große Institute die Kosten für externe Ratings tragen könnten, diese würden aber letztendlich



auf die Kunden übergewälzt. "Insgesamt hätten diese Vorschläge entweder geringere Gehaltszuwächse oder Personalabbau zur Konsequenz, der Verteilungskonflikt würde sich verschärfen", warnt



Helmenstein, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Finanzen. Klein-und Mittelunternehmen, die ihren Finanzierungsbedarf nicht über den Kapitalmarkt decken können, hätten wegen der höheren Kreditkosten



enorme Wettbewerbsnachteile zu erwarten. Ein Ausweg wäre, die schon bestehenden internen Ratingsysteme als gleichwertige Bewertungsmethode zuzulassen. Sie sind mit den europäischen Strukturen



vertraut. Eine Umstellung auf International Accounting Standards der großen Rating-Agenturen könnte somit vermieden werden.