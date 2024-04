Neue Front im Terror-Kampf: Obama riskiert Talibanisierung des Jemen

Im Jemen herrscht Ruhe vor dem Sturm: Viele westliche Botschaften haben in der Hauptstadt Sanaa ihre Pforten geschlossen, man befürchtet - nicht unberechtigt -, zum Anschlagsziel für Terroristen zu werden. Am Wochenende tauchte in einer Blitzaktion Top-General David Petraeus bei Präsident Ali Abdallah Saleh auf, um diesen zu informieren, wo und wann die USA Militäraktionen gegen die Al Kaida wünschen. Denn während die Vereinigten Staaten jahrelang den Kampf gegen den Terror im Irak und in Afghanistan geführt haben, ist die Al Kaida in das bitterarme Land am Südzipfel der Arabischen Halbinsel ausgewichen. Das ist seit dem verhinderten Flugzeug-Attentat von Detroit klar.