Neue Hoffnung für die geteilte Insel

Auf Zypern starten Verhandlungen über Wiedervereinigung. | Nikosia. An einigen Stellen sind es nur wenige Meter, an anderen zieht sie sich über Kilometer. Ganz Zypern reißt die Pufferzone entzwei, in der UN-Friedenstruppen patroullieren und nur in Ausnahmefällen etwas verändert werden kann. Brach liegende Äcker und verfallende Häuser sind dort zu finden, ebenso markierte Minenfelder. Doch die Pufferzone ist auch so etwas wie neutraler Boden, wo Vertreter der griechischen und türkischen Zyprioten einander treffen können.