Neue Internet-Ferienjob-Börse

Die Suche nach einem Ferialjob soll Burgenlands Jugendlichen eine neue Internet-Ferialstellenbörse von Wirtschaftskammer (WK), Landesjugendreferat und Arbeitsmarktservice erleichtern. Unter http://www.jobroom.at offerieren Betriebe Jobs, die Angebote liegen auch beim AMS und in der Jugendinfo Burgenland auf. Betriebe, die Ferienjobs anbieten, können dies via Internet-Formular melden und Stellenbeschreibungen im Internet veröffentlichen. "Training on the job wird immer wichtiger", erklärt Burgenlands WK-Präsident Franz Kröpfl die Aktion.