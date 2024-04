Neue Karriereplattform für IT-Freelancer

Bridge It bietet nicht nur professionelle Personalberatung wie Headhunting oder klassische Inseratensuche, sondern besetzt auch die bisherige Marktlücke des Kontaktes zwischen internationalen Unternehmen und selbstständigen IT-Spezialisten, Managern auf Zeit und Freelancern in Österreich. "Bei Bridge It geht es nicht um ein Matching per Internet, wir beraten unsere Klienten und Kandidaten persönlich und begleiten sie langfristig in ihrer Projekttätigkeit im In- und Ausland", erklärt Eva Trckova, Geschäftsführerin von Bridge It Österreich. Manager auf Zeit sind dann gefragt, wenn im Unternehmen kein Mitarbeiter mit dem nötigen Know-How zur Verfügung steht, wenn eine ausländische Niederlassung aufgebaut oder ein Unternehmen restrukturiert werden soll. Auch können internationale Unternehmen im Fall eines Headcount Freeze keine fixe Besetzung vornehmen, aber den kurzfristigen Personalbedarf mittels selbstständiger Spezialisten lösen. "Die ständig steigende Nachfrage zeigt, dass auch in Österreich immer mehr Unternehmen Projekte mit hochqualifizierten Freelancern abwickeln wollen", sagt Trckova.



Info: Bridge It Unternehmensberatung GmbH, An der Hülben 1, 1010 Wien; Tel.: 518 24 40; http://www.bridge-it.at