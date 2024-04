Neue Krise in Belgien

Premier Leterme unter Druck. | Harte Fronten an der Sprachgrenze. | Brüssel. Der belgische Premierminister Yves Leterme hat das Zeug zum Rekordhalter: Auf die mit mehr als acht Monaten längste Regierungsbildung in der Geschichte seines Landes könnte die kürzeste Amtszeit folgen. Schon sieben Wochen nach seiner Vereidigung droht seiner Regierung am Donnerstag eine ernste Zerreißprobe bei der Abstimmung über die Teilung des letzten gemischtsprachigen Wahlbezirks.