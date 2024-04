Der Schuldenschnitt scheint in Mode zu kommen. Offenbar verhandelt die spanische Regierung mit den Fußballklubs des Landes über einen Nachlass ihrer Schulden. Barcelona, Real und Co. stehen bei den Finanzämtern mit unglaublichen 752 Millionen Euro in der Kreide, was seit Jahren ein Streitthema im internationalen Fußball ist. Deshalb hat die Uefa ja auch das Financial Fair Play erfunden, das ab kommender Saison in Kraft tritt. Die Bayern haben einen Schuldenschnitt in Spanien als "undenkbar" bezeichnet, doch wenn die spanische Regierung freiwillig auf ihre Forderungen verzichtet, können die Bayern nichts dagegen tun. Außer eine Boulevard-Zeitung wie die "Bild" aufhussen, die bereits fragte: "Muss der deutsche Steuerzahler für Messi und Ronaldo blechen?" Schließlich ist Spanien ein Kandidat für internationale Hilfe, wie sie Griechenland in Anspruch nehmen musste. Verglichen zu diesen Summen geht es im Fußball aber um ein paar Zerquetschte.