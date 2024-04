Neue Niederlage für Berlusconi

Im Lager Berlusconis wertet man das als einen Tritt der Finianer ins Schienbein der Regierung, der vor der Vertrauensabstimmung am 14. Dezember die Spannung erhöhen soll. Berlusconi selbst gibt sich siegessicher und forderte erneut den Rücktritt Finis als Kammerpräsident. Er will am Wochenende vor der Abstimmung landesweit seine Anhänger mobilisieren. Nach dem Parlamentsvotum will er die UDC in sein Kabinett holen und sich nach den Weihnachtsferien einer weiteren Vertrauensvotum stellen. Allerdings wird seine Liebe zur UDC vom Koalitionspartner Lega Nord nicht geteilt. Deren Chef Umberto Bossi zieht Neuwahlen vor.



Berlusconi sucht weiter einen neuen Namen für seine Partei: PdL (Popolo della Liberta - Volk der Freiheit) stehe heute für Partito della Lite (Partei des Streits), gibt er selbst zu. Als neuer Parteiname steht "Avanti Italia" (Vorwärts Italien) zur Debatte.