Neue Pisten

Doch einstweilen wird noch eifrig gebaut, abgeholzt und umgewidmet. Im Osten, gleich ob in Bulgarien oder Russland, werden neue Skigebiete aus den dicht bewachsenen Bergen geschält.



Ob wirklich der Bedarf gegeben ist, spielt dabei keine Rolle. So lange die Blase des Geldverdienens (zumindest für ein paar wenige Investoren) immer größer wird, wird auch weiter gebaut und investiert werden. Bis die Blase halt platzt. So wie bei den Ferienhäusern in Spaniern, die nun verwaist sind. Für den Ski-Weltcup muss man jedenfalls keine neuen Pisten bauen.