Neue Pläne für "Gesamtkunstwerk"

Weniger digitale Ausstellungsobjekte, deren technische Halbwertszeit relativ kurz sei, dafür mehr Originale aus der Sammlung, die in digitalisierter Form auch über das Handy abgerufen werden können: Diesen Weg will das Naturhistorische Museum Wien (NHM) künftig beschreiten. Weiters sollen Teile der Sammlungspräsentation modernisiert und mit einem "baulichen Masterplan das Museum in das 21. Jahrhundert geführt werden", gab NHM-Generaldirektorin Kathrin Vohland vor Journalisten am Freitag anlässlich der Halbzeitbilanz ihrer ersten Amtsperiode bekannt.



Insgesamt 826.490 Besucher konnte das Museum 2023 an seinen vier Standorten begrüßen. Die "Pandemiedelle" sei überwunden 97 Prozent des Besucherniveaus des Vorkrisen-Jahres 2019 seien erreicht. Auch angesichts der Rückkehr der Besucher benötige das 1865 eröffnete Museum am Wiener Ring, das Vohland als "Gesamtkunstwerk" bezeichnete, ein "Gesamtkonzept" zur Modernisierung. "Als das Haus gebaut wurde, was es nicht angelegt, 800.000 Besucher im Jahr zu begrüßen. Damit der Besuch angenehm bleibt, brauchen wir Platz für die Sammlungen und eine echte, tatsächliche Barrierefreiheit", sagte sie.



Derzeit werden Pläne für eine Umgestaltung des Eingangsbereichs, der dem Gebot der "Öffnung" folgend ebenerdig begehbar werden soll, gewälzt. Auch im Sinne der Symmetrie mit dem gegenüberliegenden, baugleichen Kunsthistorischen Museum gebe es gemeinsame Überlegungen. Platzbedarf für seine Sammlungen von Weltrang meldet das NHM schon länger an. Dieser sei auch 2023 vor allem durch Schenkungen gestiegen. Der bauliche Masterplan sieht eine Unterkellerung im zweiten Innenhof als Speicher vor.



Die Kosten für den Umbau des Eingasbereichs beziffert Geschäftsführer Markus Roboch mit 29 Millionen, jene für den Tiefspeicher mit 36 Millionen Euro. Derzeit "kämpfen wir um das Geld", sagte Roboch, der festhielt, dass das Museumsgebäude unweit des zuletzt fertig renovierten Parlaments zwar in etwa gleich alt wie das Abgeordnetenhaus sei, die Umbaupläne im NHM aber deutlich billiger seien.

Von der dynamischen Erde bis zum Goldschatz