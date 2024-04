Neue Schlagtechnik gegen Stress

Stresscenter in Wien Döbling hilft im Akutfall. | Burn-out kann jeden treffen. | Wien. Was haben Manager mit Studenten, Hausfrauen, Landwirten oder Gärtnern gemeinsam? Jeder von ihnen ist grundsätzlich Burnout-gefährdet. Dieses Phänomen, das durch extremen Stress und Belastungssituationen entsteht, trifft längst nicht nur Führungskräfte, die 60-Stundenwochen haben. Jeder fünfte Arbeitnehmer findet sich irgendwann in einer Burn-out-ähnlichen Situation, 27 Prozent stehen unter ungesundem Stress.