Neue Strenge bei der Anmeldung zur Arbeit

Ab 1. Jänner saftige Strafen für Schwarzarbeit. | Voranmeldung per Sms vielleicht bald möglich. | Wien. Nach einem Jahr Probelauf im Burgenland tritt die verpflichtende Anmeldung von Dienstnehmern vor dem Dienstantritt ab 1. Jänner 2008 österreichweit in Kraft. Damit sollen Schwarzarbeit und Missbrauch eingedämmt werden. Der Nationalrat hat das Gesetz mit den Verschärfungen am 6. Juni 2007 bereits beschlossen. Eine Sofortmeldung ist zukünftig - anders als beim burgenländischen Pilotprojekt - auch für fallweise Beschäftigte notwendig.