Neue Treibstoffe statt Biosprit

EU-Parlament rüttelt am bisherigen Zehn-Prozent-Ziel. | Brüssel.Bis 2020 sollen nur mindestens sechs Prozent von herkömmlichem Biosprit in die Tanks kommen - anstatt der bisher von der EU-Kommission geforderten zehn Prozent. Das hat der Industrieausschuss des EU-Parlaments am Donnerstag mit 50 gegen zwei Stimmen beschlossen. Ein so eindeutiges Votum von Vertretern aller Fraktionen ist ein Wegweiser für die Abstimmung im Plenum.