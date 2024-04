Neue UN-Sanktionen gegen Nordkorea

In die Liste seien je fünf nordkoreanische Betriebe und Funktionäre sowie zwei rüstungstaugliche Produkte aufgenommen worden, sagte der auf Anonymität bestehende Diplomat.



Nordkorea hatte am US-Nationalfeiertag mit einer neuen Serie von Raketentests die Spannungen in der Region verstärkt. Nach südkoreanischen Angaben feuerten die Streitkräfte des verarmten und international isolierten Landes sieben ballistische Raketen ab. Darunter waren möglicherweise auch zwei Flugkörper mittlerer Reichweite, die Ziele in Südkorea und Japan treffen können.



Im Mai hatte Nordkorea zudem einen Atomtest unternommen und war dafür von den Vereinten Nationen (UN) bereits mit Sanktionen belegt worden. Die USA wollen vor allem gegen Firmen und Banken vorgehen, die Nordkoreas Waffengeschäfte unterstützen.



