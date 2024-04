Neue Verhandlungen mit Moskau fix

Winkler: "Im Interesse der EU". | Situation im Kongo "außer Kontrolle". | Brüssel. Das Datum der nächsten Verhandlungsrunde mit Russland über ein neues Partnerschaftsabkommen will der französische Präsident und derzeitige EU-Vorsitzende Nicolas Sarkozy wohl beim EU-Russland-Gipfel am Freitag bekanntgeben. Der Termin solle sehr bald, aber erst nach der nächsten Runde der Genfer Gespräche über die Zukunft der Lage im Kaukasus am 18. November sein, sagte Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner nach dem Treffen der EU-Außenminister am Montag. Klar sei, dass es sich dabei um "keine Belohnung für ein Wohlverhalten" der Russen handle, sondern darum, die Interessen der EU zu vertreten, erklärte der österreichische Europastaatssekretär Hans Winkler. Es sei sinnvoll, ein neues rechtlich verbindliches Abkommen mit Moskau zu haben, in denen entscheidende Dinge wie Energiesicherheit geregelt würden.