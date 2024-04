Neue Vertretungen Österreichs

Aufgrund des Beschlusses im Ministerrat am Mittwoch entsendet Österreich folgende neue Botschafterinnen und Botschafter:

· Botschafter Dr. Josef Markus WUKETICH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Agram,

· Gesandten Dr. Johannes WIMMER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Ankara,

· Ao. und bev. Botschafterin Mag.a Hermine POPPELLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Athen,

· Gesandten Mag. Wolfgang Lukas STROHMAYER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Canberra und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Republik Fidschi, in der Republik Kiribati, in der Republik Marshallinseln, in den Föderierten Staaten von Mikronesien, in der Republik Nauru, in Neuseeland, im Unabhängigen Staat Papua-Neuguinea, in den Salomonen, im Unabhängigen Staat Samoa, im Königreich Tonga, in Tuvalu und in der Republik Vanuatu,

· Gesandte Dr.in Gerlinde PASCHINGER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Dakar und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafterin in Burkina Faso, in der Republik Côte d'Ivoire, in der Republik Gambia, in der Republik Guinea, in der Republik Guinea-Bissau, in der Republik Liberia, in der Republik Mali und in der Republik Sierra Leone,

· Amtsdirektor Karl ERNST mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Hongkong,

· Ao. und bev. Botschafter Dr. Georg STILLFRIED mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Kairo und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter im Staat Eritrea und in der Republik Sudan,

· Ao. und bev. Botschafter Mag. Gernot PFANDLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Kiew,

· Botschafterin Mag.a Melitta SCHUBERT mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Luxemburg,

· Gesandten Mag. Clemens MANTL mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Mailand,

· Botschafter Mag.Dr. Alexander MARSCHIK mit der Leitung der Österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen New York,

· Gesandten Mag. Christoph WEIDINGER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Pristina,

· Konsul Dr. Georg WOUTSAS mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Skopje,

· Gesandten Dr. Julius LAURITSCH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Tallinn,

· Gesandte Dr.in Hannah LIKO mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Tel Aviv,

· Gesandten-Botschaftsrat Mag. Christoph MEYENBURG mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Tripolis und

· Ao. und bev. Botschafter Mag. Martin WEISS mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Washington und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter im Commonwealth der Bahamas.

Die Liste wurde der Wiener Zeitung bestätigt.