Neue Vorwürfe gegen Martin

Hinter dem weder in einer Datenbank noch im Telefonverzeichnis aufscheinenden "Dienstleistungsunternehmen" stehe ein mit Martin befreundeter Tübinger Psychologe, berichtet das Magazin laut Vorausmeldung in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe.



Beide betonen laut "profil", das Unternehmen habe die "Liste Martin" mit "Projektbegleitung, strategischer Planung und Beratung, Supervision und Coaching unterstützt", entsprechende Belege wären den Wirtschaftsprüfern vorgelegt worden. Laut der Sachverhaltsdarstellung, welche der Staatsanwaltschaft vorliege, bestehe der Verdacht der "vermutlichen Täuschung der Wirtschaftsprüfung durch Vorlage von Scheinbelegen".



Martins Frau soll laut "profil" erst im September 2010 ein Verzeichnis der angeblichen Leistungen des Psychologen erstellt haben - darunter auch die regelmäßige "Vor- und Nachbereitung" von Martins Kolumne in der "Kronen-Zeitung". Der Psychologe selbst lieferte Martin erst, nachdem die Wirtschaftsprüfer Nachweise verlangt hatten, allgemeine Konzepte etwa über "Gesprächsführung" und "Präsentation", die keinen Bezug zur "Liste Martin" aufweisen, heißt es in dem Artikel.



Martin bestreitet



Martin bestreitet die Vorwürfe. Er hat der "Support and Solutions" nach eigenen Angaben nur 694.000 Euro bezahlt. In einer Aussendung erklärte der EU-Abgeordnete am Samstag, "Support and Solutions" sei eine "Dienstleistungsfirma, die mit verschiedenen Consultern und Firmen zusammenarbeitet, aber selbst nicht an die Öffentlichkeit tritt." Hartmut Deutschmann habe Psychologie studiert und sei seit 1997 erfolgreicher Unternehmensberater. "Er stellt als Geschäftsführer der Firma MTO mit 80 festen Mitarbeitern der 'Support and Solutions' ein breites Know-how und Ressourcen zur Verfügung. Zu den Partnern zählen Universitäten und international erfolgreiche Beratungsunternehmen. Das Support and Solutions-Netzwerk hat für die Liste Martin über Jahre hinweg unter anderem folgende Leistungen erbracht: strategische Planung und Beratung, Mitarbeit an einer internationalen Kandidatur freier Bürgergruppen bei den Europawahlen 2009 und Mediencoaching", heißt es in der Aussendung.