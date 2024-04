Neue Wege sind das Ziel

Eishockey ist da völlig anders. In den Ligen absolvieren die Klubs fast 80 Spiele, dafür gibt es keinen Europacup. Und Ländermatches sind außerhalb der WM selten und werden zudem nur auf freundschaftlicher Basis gespielt. In den Ligen kommt erst in den Play-Offs Spannung auf, bei der WM mangels Dichte nur in der K.o.-Phase und in der Abstiegsrunde. Und bei einer B-WM wie nun in Tilburg ist genau eine Partie von Interesse. Kein Wunder, dass die Sportart auf der Stelle tritt.