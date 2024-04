Neuer Botschafter aus Paris

Der Direktor des französischen Kulturinstituts, Georges Touzenis, verlässt ebenfalls Wien. Unter seiner Riege hatte Paris beschlossen, die französischen Sprachkurse im Palais Clam Gallas einzustellen, was dem Kulturinstitut neben enttäuschten Fans auch eine Reihe arbeitsgerichtlicher Klagen von ehemaligen Lehrern einbrachte. Nachfolger wird Philippe Noble, Literaturprofessor aus Lille und ehemaliger Direktor des französischen Kulturinstituts Amsterdam.



Ende August tauscht Presseattaché Michel Pirierros München gegen Wien als Arbeitsstätte. Der unermüdliche Pressemann war maßgeblich an der Gründung des französischen Medienklubs in Wien beteiligt. Seine Nachfolgerin ist Charlotte Guitton, Ehefrau des Chefs der Wirtschaftsmission Frankreichs in Wien.