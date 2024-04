Neuer Chef für die NÖ-Versicherung

Allianz-Vorstand Schultes soll Generaldirektor werden. | Jetzige Chefs | Fichta und Coreth | gehen in Pension. | Wien. Es war eine lakonische Meldung, die diese Woche die Allianz Versicherung herausgab: "Allianz-Vorstand Hubert Schultes (45) setzt seine Karriere in der Versicherungsbranche fort". Was das heißt, blieb der Phantasie des Lesers überlassen. Wie aus Allianzkreisen zu erfahren war, scheidet Schultes bereits mit 1. April aus dem Vorstand aus, wird sich einige Monate auf künftige Aufgaben vorbereiten und mit Jahresbeginn in den Vorstand der Niederösterreichischen Versicherung eintreten.