Neuer Kultursonntag

Die erste Neuerung des ORF-Fernsehens im neuen Jahr ging schon am frühen Vormittag des1. Jänner auf Sendung: "Streifzug Kultur" mit Barbara Rett als Moderatorin in ORF2. Diese war allerdings darauf berschränkt, lediglich einige kurze Sätze zur Einleitung der Beiträge anzusagen. Vor dem Interview mit Neujahrskonzert-Dirigent Mariss Jansons (das der Bayerische Rundfunk beisteuerte) klang das allerdings so, als wären davor nicht schon zwei Beiträge gelaufen.