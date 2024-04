Neuer Sammelrekord bei Altglas

Wien. Österreich festigt seinen Ruf als Glasrecycling-Nation mit einem neuen Rekordergebnis. 2018 konnten rund 249.000 Tonnen Altglas dem Recycling übergeben werden und damit um rund 9000 Tonnen mehr als im Jahr davor, gab die Austria Glas Recycling GmbH am Montag in einer Aussendung bekannt. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr 27 Kilogramm Altglas gesammelt. Glasverpackungen können zu 100 Prozent wiederverwertet werden.

Österreichs Glasrecycling-System besteht seit mehr als 40 Jahren. Nach Angaben der Austria Glas Recycling GmbH sind in diesem Zeitraum in Summe zirka 21 Milliarden Marmelade- und Gurkengläser, Flaschen für Essig und Öl, Weinflaschen und Parfumflacons in den heimischen Glaswerken als Rohstoff eingesetzt worden. (kle)