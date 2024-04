Neuer Service überträgt Hotline-Prinzip auf E-Mails

Ist der Gedanke, für E-Mail zu bezahlen, angesichts der Gratis-Mentalität des Internet nicht ein wenig abwegig? Tim Wijnen, CEO von Emaildome.com: "Für viele ist es die normalste Sache der Welt, für den Anruf bei einer Informations-Hotline zu bezahlen, warum also nicht auch für eine schnelle und maßgeschneiderte Antwort per E-Mail?"



Schluss mit Gratis



Bei Emaildome bestimmt ein Unternehmen zunächst, welche Mail-Domain von der Software bearbeitet werden soll. Geht auf einer dieser Adressen eine Anfrage ein, erhält der Absender zunächst im Namen des Unternehmens eine automatische Antwort. Er hat nun die Wahl: Er kann für eine schnelle Antwort zahlen oder ein paar Tage auf die Gratis-Antwort warten. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte, Vorauszahlung oder 0900-Nummer. Dann wird die Email an die Firma weitergeleitet. Durch die von Emaildome erzeugte Codierung weiß der Betrieb, wie schnell die Nachricht zu beantworten ist.



