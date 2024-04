Neuer WU-Standort ab 2010

Alternative Neuanmietung billiger als vier Jahre Sanierung. | Alsergrund. In etwa fünf Jahren soll die komplette Wirtschaftsuniversität (WU) an einen neuen Standort übersiedeln. "Statt in den kommenden vier Jahren bei laufendem Lehrbetrieb das alte Gebäude beim Franz-Josefs-Bahnhof zu sanieren, ist es langfristig sinnvoller einen alternativen Neubau anzumieten", erläuterte Horst Breitenstein, WU-Vizerektor für Infrastruktur, am Freitag gegenüber der "Wiener Zeitung". Er rechnet mit einem Umzug "frühestens im Jahr 2010".