Neuerlicher Fehlstart für Jose Manuel Barroso

Damals beharrte er auch so lange auf dem Italiener Rocco Buttiglione, bis es fast zu spät war. Der hatte mit seinen Ansichten über Schwule und Frauen für Verstörung gesorgt. Zwar bescheinigen Politologen Barroso eine geschicktere Vorgehensweise als damals; eine frühere Abklärung der Hintergründe und Fähigkeiten der Kommissarskandidaten hätte freilich ein noch eleganteres Bild vermittelt.



So stellt sich die Frage, ob der 68-jährigen Niederländerin Neelie Kroes mit der "Digitalen Agenda" der richtige Job zugeteilt wurde. In Branchenkreisen wurde zwar ihre frühere Tätigkeit als Verkehrs- und damit Telekomministerin gelobt. Das ist allerdings auch schon 20 Jahre her. Als Wettbewerbskommissarin das befehlen gewohnt, tat sie sich mit den Abgeordneten schwer.



Barroso selbst aber ist schon seit Monaten an der Spitze der EU-Kommission einbetoniert. Bleibt zu hoffen, dass er für seine zweite Amtszeit mehr gelernt hat als für die Steuerung seines Teams durchs EU-Parlament.



