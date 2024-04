Neues Image für alte Sprachen

Seine Kinder mehrsprachig zu erziehen, liegt im Trend. Den Nachwuchs in einer multinationalen Lebensgemeinschaft mit mehr als nur einer Sprache auszustatten, ist jedoch keine rein private Entscheidung. Für diesen Schritt braucht es auch deutliche Signale der Politik. Denn durch ihre Haltung in Sachen Integration ändert sich das Image, das einzelne Sprachen in einer Gesellschaft haben.