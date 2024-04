Neues Kaufverhalten bremst Umsatz

Nach vier Einkaufssamstagen und dem offenen 8. Dezember wurden 3% weniger umgesetzt, kleinere (Fach-)Geschäfte mußten sogar Einbußen bis zu 6% hinnehmen. Habe der Anteil des



Weihnachtsgeschäftes am Jahresumsatz 1954 noch 14%, 1997 noch 10,5% betragen, so werde dieser Wert heuer weit niedriger liegen. Eine Rolle gespielt hätten vorzeitige Abverkäufe angesichts voller



Lager und eine generelle Preisverbilligung um 1,5 bis 3%, was vor allem kleine Geschäfte in "ruinösen Wettbewerbssituationen" brächte. Lemler fordert daher von der Steuerreform 2000 "keine wei



teren Kostenbelastungen für den Handel". Von einer Kartellrechtsänderung wünscht er sich ein Verbot des Verkaufs unter Einstandswert, von den Kommunen eine Stärkung der Attraktivität



innerstädtischer Einkaufsregionen, sonst gehe aller Umsatz in Einkaufs- und Fachmarktzentren. Die Statistik sei "überraschend", sagte Erwin Pock vom Handelsforschungsinstitut (IFH), alle Prognosen



hätten auf Wachstum gelautet. Schlecht abgeschnitten habe bei den 1.200 untersuchten Betrieben der 8. Dezember mit 20 bis 23% weniger Umsatz. Positiv bilanzierten nur Papierwaren (plus 5%),



Sportartikel (plus 4%), Möbel (plus 1,7%) Schuhe (plus 1,6%), Spielwaren (plus 1,1%) und Warenhäuser (plus 2,5%). Insgesamt habe das Weihnachtszusatzgeschäft rund 2,8% (nach 4,9%) Anteil am



Gesamtjahresumsatz oder 16,5 (1995: 19) Mrd. Schilling zu Verbraucherpreisen gebracht.