Neues Krisenvokabular

Diese Finanzkrise hat einige Begriffe zu stehenden Wendungen gemacht, für die es keine elegante Übersetzung gibt: "Too big to fail" (zu groß für eine Pleite) ist so ein Fall. Damit ist gemeint, dass ein (Finanz-)Unternehmen so groß oder vernetzt ist, dass ein Zusammenbruch unkontrollierbare Domino-Effekte auslösen und die ganze Wirtschaft mit sich reißen könnte.