Neues Lehrlingstraining im Bezirk Baden

Neben einer fachlich fundierten Ausbildung benötigen junge Menschen im modernen Berufsleben vor allem soziale Kompetenzen. Teamfähigkeit, Kommunikation, Motivation, Auftreten, wirtschaftliches Verständnis und Umgang mit Social Media sind die neuen Erfolgsfaktoren.











Genau dort setzen die Seminare der LM Lehrlingstraining GmbH an - schon von 23. bis 24. April auch im riz-up Gründerzentrum in Berndorf!











In dem Lehrlingstraining erlernen junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jene sozialen Kompetenzen, die sie für ihren Karrierestart brauchen. In einer Einführung in die Psychologie erfahren die Teilnehmenden Aspekte der menschlichen Entwicklung, sozialer Beziehungen, sowie Basiswissen rund um Motivation und Zeitmanagement. Darüber hinaus wird Teamfähigkeit, Konfliktmanagement und wertschätzende Kommunikation sowie höflicher Umgang innerhalb des Unternehmens und mit der Kundschaft trainiert. Das Seminar wird durch Basiskompetenzen der Business-Etikette sowie eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre abgerundet. Außerdem wird die regionale Vernetzung über den eigenen Betrieb hinaus gefördert.











In einem bunt gemischten Kreis von Teilnehmenden treffen sich Lehrlinge unterschiedlichster Berufssparten. Somit wird bei den Seminaren nicht nur neues Wissen erworben, sondern es werden auch viele Freundschaften geknüpft.











"Die Erfahrungen mit Lehrlingstrainings sind sehr positiv - wir freuen uns, Lehrlingen in 2 Tagen Motivation, Wissen und Begeisterung mit auf den Weg geben zu können", berichten die Trainer der LM Lehrlingstraining GmbH von ihren Erfahrungen in anderen Bezirken.