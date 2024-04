Neues Training für NPO-Management

Erstmals in Österreich bietet das Österreichische Controller-Institut (ÖCI) in Kooperation mit der frey Akademie vom 11. bis zum 13. März (Anmeldeschluss: 21. Februar) einen Lehrgang für Qualitätsmanagement in NPOs wie auch in der öffentlichen Verwaltung an.

Ziel ist es, Qualitätsmanagement in Non Profit Organisationen nach bestimmten Kriterien und Kennzahlen zu erfassen und zur praktischen Umsetzung befähigt zu werden. Herangezogen wird dafür ein Verfahren der European Foundation for Quality Management (EFQM), mit dem Organisationen oder Bereiche auch eine Struktur für (Selbst-)Beurteilung, Reporting und Benchmarking zum Thema Qualität aufbauen können. Neben Ansatz, Aufbau und Inhalt des EFQM-Modells werden auch Anwendungsvarianten sowie Vergleiche zu anderen Modellen dargestellt. In der Ausbildung beinhaltet ist die Zertifizierung zum "EFQM-Assessor". Referenten sind der deutsche Sozialpädagoge Bernhard Leopoldt, Geschäftsführer der frey Akademie, und Anton Matosic, der auch Projekte am European Institute for Human Development leitet. Drei Wochen vor Ausbildungsbeginn ist eine individuelle Fallstudie auszuarbeiten.



Informationen: ÖCI, Billrothstraße 4, 1190 Wien, Tel.: 368 68 88, Fax: 368 68 38 E-Mail: ausbildung@oeci.at, http://www.oeci.at