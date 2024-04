Neulich in der Buchhandlung

- Können Sie mir helfen? Ich würde was vom Handke suchen.



- Die Gesamtausgabe hätten wir.



- Mich interessiert nur die Fußballergeschichte.



- Sie meinen "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" . . .



- Genau.



- Der Handke ist ausverkauft. Alles, bis auf die Gesamtausgabe.



- Da heißt es immer, man soll in Fachgeschäfte gehen . . .



- Das hängt mit dem Nobelpreis zusammen. Der kam so überraschend, dass es jetzt Lieferengpässe gibt.



- Ja, eh . . .



- Wie wäre es mit einem Autor aus Norwegen? Das ist ein wahnsinnig spannendes Literaturland. Heuer ist es Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Darf ich Ihnen einen Knut Hamsun empfehlen? Der Handke hat mehrfach auf ihn verwiesen.



- Aber der schreibt nicht über Fußball?



- Der Hamsun? Nein.



- Einen Krimi haben Sie nicht?



- Einen norwegischen?



- Ja. . .



- "Der Kreis aller Sünden" von Torkil Damhaug beginnt mit einer Kleinigkeit, und dann steigert sich das Ganze. . .



- Das klingt interessant. Wie heißt der Autor?



- Torkil Damhaug.



- Das muss ich mir aufschreiben.



- Wir haben das Buch da. . .



- Nein, aber danke. Ich bestell’ mir das doch lieber bei Amazon.



Das Gespräch hat in einer Wiener Innenstadtbuchhandlung tatsächlich stattgefunden. Man bekommt Lust, die Einführung von Buchberatungshonoraren zu fordern.