Neulich in der Sandkiste

Der Zwist zwischen den Privatsendern und dem ORF ist für den bedauernswerten Zustand des deutschsprachigen Fernsehens symptomatisch. Die harsche Kritik von ORF-Programmchef Wolfgang Lorenz, die Privatsender agierten in manchen Formaten faschistoid und menschenverachtend, wurde von diesen empört zurückgewiesen. So weit, so klar. Allerdings nicht mit Argumenten, die den Vorwurf entkräften können, sondern mit einem Gegenvorwurf, dass die Kommentare des angeblichen "Schockrockers" Marilyn Manson in der ORF-Show "Helden von Morgen"-Show ja auch sexistisch waren. Das erinnert an die Sandkiste, wo dem Argument "Du bist blöd!" mit einem gleichermaßen erbitterten wie eloquenten "Selber!!!" entgegnet wird.