Neutrales Österreich soll in Kiew die Wogen glätten

Premier Janukowitsch will Gusenbauer als Vermittler. | Wien/Kiew. Mit einem Ruf um Vermittlung in der Ukraine-Krise hat sich Premier Wiktor Janukowitsch an Bundeskanzler Alfred Gusenbauer gewandt. Eine offizielle Antwort bekam er aus Wien vorerst nicht. Bei einer Pressekonferenz in Kiew hat der prorussische Janukowitsch seinen Hilferuf dann auch ein wenig relativiert: "Wenn die Frage der internationalen Vermittlung aktuell wird, werden wir uns auch an die Polen und Russland wenden."