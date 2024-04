Neuwahlen als heißer Tipp!

Was wird es uns wohl diesmal bringen? Natürlich wird irgendwer an irgendeinem Badesee dieses Landes ein Krokodil erspähen. Ganz zweifellos bricht auch die Vogelgrippe in unseren Hühnerställen wieder aus. Ein guter Tipp ist auch die Wiederauferstehung von Bruno alias "JJ1" - wenngleich in anderer Bärengestalt. Hoffentlich endet die Medienhatz nicht erneut letal. Und ob dem prominentesten Opfer des Klimawandels, dem vermaledeiten Feinstaub, ein Comeback auf den Chronikseiten dieses Sommers gelingen kann - im Herbst werden wir es mit Sicherheit wissen.



Die Innenpolitik gleicht demgegenüber regelmäßig einem Jammertal. Vergangenes Jahr sorgte einzig und allein der schwelende Wahlkampf für Linderung: Ein plötzlich ausgebrochener Pflegenotstand sorgte mitsamt den Ausläufern des Bawag-Skandals für leidlichen Themenfluss.



Für heuer ist jedoch noch kein Rettungsanker in Sicht. Nicht einmal auf Jörg Haider ist mehr Verlass: Früher war der irrlichternde Stern des Südens stets für eine Überraschung gut - sei es fröhliches Obmannstürzen oder Parteienspaltung. Heute sieht sogar er dem Treiben seiner Wiener Parteifreunde, altersmilde geworden, kommentarlos zu. Nur die Ortstafeln vermögen ihn noch in Rage zu versetzen - aber die haben sich ja selbst gerade erst in die Sommerpause verabschiedet.



Man sieht: Die einstigen Gewissheiten sind dahin, es regiert auch hier die neue Unsicherheit. Aus diesem Grund bietet die "Wiener Zeitung" eine Liste der aussichtsreichsten Favoriten für die Sommerloch-Füller des Jahres 2007:



Machtkampf in der ÖVP: Schüssel will nun doch wieder an die Spitze! Erstes Ziel: schnelle Neuwahlen.



die Kronprinzen des Kanzlers: Wie Faymann und Buchinger Gusenbauer um jeden Preis beerben wollen. Neuwahlen sollen den Weg ebnen.



Geheimplan zur Wiedervereinigung der Freiheitlichen! Blau und Orange arbeiten im Geheimen an gemeinsamer Zukunft - aber erst nach Neuwahlen.



Josef Pröll will Molterer beerben und setzt alles auf Schwarz-Grün, Van der Bellen gesprächsbereit - aber zuerst Neuwahlen!



Knackpunkt Steuerreform: An Entlastung zerbricht die Regierung - SPÖ setzt alles auf Minderheitsregierung. Neuwahlen sollen unbedingt vermieden werden.



Opposition ist empört: Rot-schwarzer Streit reines Ablenkungsmanöver! Neuwahlen bald nur mehr alle fünf Jahre.