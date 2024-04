Nicht alle müssen gleich viel zahlen

Berlin/Wien - In Österreich ist schon seit längerem eine heiße Diskussion um die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) in Gang. Die selben Auseinandersetzungen gab es in Deutschland. Während in Österreich die Grabenkämpfe zwischen Wien Energie und dem Bund in Form von Stromregulator Walter Boltz stattfanden, fanden die Querelen in Deutschland innerhalb der Regierungspartei SPD statt. Die Deutschen haben sich Anfang April durchgerungen, einen in alle Bundesländern einheitlichen KWK-Zuschlag einzuheben. Die Wiener Stadtwerke wünschen dies auch für Österreich.