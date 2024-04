Nicht alles, was rund ist, dreht sich

"Es sieht so aus, als ob sich die Räder nicht drehen würden - das ist ein völlig ungewohnter Effekt", beschreibt Litzka im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" die Besonderheit des neuen Werbeträgers.



"Rigidiscs" sind nicht-rotierende Radkappen auf den Felgen von Autoreifen. Das bedeutet, die Reifen drehen sich ganz normal, aber die Radkappen bleiben in jener Position, in der sie montiert wurden. Damit bleibt auch die Werbebotschaft, die mittels einer bedruckten Spezialfolie auf die Radkappen appliziert wird, gerade und gut lesbar.



Wie das ganze technisch funktioniert verrät Litzka natürlich nicht. Seine "Rigidisc" sind sowohl patent- als auch markenrechtlich geschützt. Die ersten Versuche nicht-rotierende Radkappen zu erzeugen, gab es bereits in den 60er Jahren. Doch wie so oft, liegt der Teufel im Detail: Die Vorläufer-Produkte der "Rigidisc" wurden alle - meist wegen technischer Mängel - wieder vom Markt genommen. "Ich habe diese Erfindungen vorher nicht gekannt und bin daher in meinen Überlegungen einen ganz anderen, neuen Weg gegangen", so Litzka. Seine "Rigidiscs" erfüllen nun alle Sicherheitsanforderungen und halten selbst noch bei 300 km/h felsenfest, das hat auch die Prüfung durch den TÜV (Technischer Überwachungs Verein) bestätigt.



Derzeit ist die erste Serie von 600 Stück der neuen Radkappen in Produktion, mit denen ab kommenden Juni die Autos eines Wiener Taxifunkunternehmens bestückt werden. Innerhalb eines Jahres sollen in Österreich 1.000 Fahrzeuge zu "Rigidisc"-Werbeträger werden, definiert der junge Unternehmer seine Ziele. Österreich sieht er dabei vorerst als "Startmarkt" - sein Zielmarkt liegt dort, wo er die Idee geboren hat - in den USA: "Dort wollen die Firmen echte Innovation in der Werbung und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben".



Informationen: Bernd Litzka, Tel.: 0699/109 60 553, http://www.rigidisc.com, E-Mail: litzka@rigidisc.com