Nicht alles wird besser

"Welt Ahoi!", der sonntägige "Gugelhupf"-Nachfolger in Ö1, mausert sich. Anfang eine auch akustisch schwer verständliche Vormittagsbelästigung, ist die Satire-Sendung in den letzten Folgen im wahrsten Sinn des Wortes hörbar geworden. Vor allem, weil sich die Gestalter von der zu Beginn offensichtlichen Harmlosigkeitsdirektive einer um Wellenverhütung bemühten ORF-Obrigkeit emanzipiert haben und oft mit einer Chilischärfe agieren, die Dominik Heinzl zwar angekündigt, aber (noch?) nicht erreicht hat. Sie haben inzwischen den Mut gefunden zu Sticheleien in politische Wespennester. No risk, no fun. Die fein pointierte Witzigkeit erfordert informierte und aufmerksam mitdenkende Zuhörer, aber die kann man bei einem Kultursender ja erwarten. Und die von der gehobenen Blödlertruppe immer wieder eingestreuten Sottisen sind auszuhalten.