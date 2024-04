Nicht Feuer und Flamme

"Die Bereitschaft, kurzfristig Nachteile in Kauf zu nehmen, fehlt heute sicherlich", sagte Fischler in Anspielung auf frühere Erfahrungen wie die Einführung des Euro. Es sei "ein Dilemma", dass die Regierungen der Mitgliedstaaten immer weniger bereit seien, nationale Interessen hintanzustellen. Die Länder hätten noch nicht erkannt, dass in der EU besser gemeinsame europäische Interessen vertreten werden sollten, "wenn wir in der Welt eine Rolle spielen wollen".



Auch SPÖ-Europasprecher Caspar Einem ist gegen die Bildung eines Kerneuropa einiger Staaten. "Dann zerreißt es die EU endgültig, das löst nicht die offenen Fragen", so Einem im Gespräch. "Stattdessen sollten wir uns überlegen, wie wir eher vom Fleck kommen." Entscheidend sei, ob die EU-Länder bereit seien, Souveränität abzugeben.