Nicht Nächstenliebe, sondern Macht: Wieso Helmut Elsner Geld verschenkt

Verschenkt ein Bankdirektor Geld, nur weil er es kann? Offensichtlich ja, jedenfalls gehen Staatsanwalt und Richterin im Fall von Helmut Elsners "Geldgeschenk" an Hermann Gerharter davon aus. Der Bawag-Boss soll aus Mitleid dem früheren Konsum-Chef, dem ja damals so übel mitgespielt wurde, unter die Arme gegriffen haben. "Mach Dir keine Sorgen, ich helfe Dir", wie es Staatsanwalt Georg Krakow formulierte. Helmut Elsner als großzügiger Wohltäter - ein etwas seltsames Bild, wenn man sein Auftreten vor Gericht in den letzten 101 Prozesstagen berücksichtigt.