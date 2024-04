Nicht weiß, schwarz - oder wie?

Gut so. Die Diskussionsrunde ist lebendig geführt und rückt Teilnehmer ins Rampenlicht, die jenseits der ewig gleichen Eingeladenen zu sehen sind. Die Diskussion zum Thema "Obama: Aus der Traum?" führten unter anderen die ehemalige österreichische Botschafterin in den USA, Eva Nowotny, und Araba Johnston-Arthur, eine Kultur- und Sozialwissenschafterin, die derzeit in den USA studiert. Bei der Frage, wie eigentlich die Schwarzen auf die Wahlschlappe des US-Präsidenten Barack Obama reagierten, tat sich Diskussionsleiter Rudolf Nagiller offensichtlich schwer bei der Fragestellung. "Wie haben die Nicht-Weißen, .. . die Schwarzen, nein, die schwarze Community, kann man das so sagen, ähm, reagiert", so der Moderator. Johnston-Arthur, eine in Österreich geborene Schwarze, wurde aus dem Gestammel zunächst auch nicht ganz schlau. Oftmals antworteten alle Teilnehmer zu emsig, nämlich gleichzeitig, mit dem Resultat, dass kein Wort mehr zu verstehen war. Was bleibt, ist eine lebendige Auseinandersetzung. Gut so.