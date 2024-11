Nicht immer, aber immer öfter erweist sich der Mittwoch als ausgesprochener TV-Fußballtag. So ein Fußballspiel hat den positiven Nebeneffekt, dass man es nicht für sich allein stehen lassen kann. Wer sich für so etwas entschieden hat, bedarf schließlich dringend mentaler Ein- und Nachstimmung. Programmierung nach Zielgruppen-Bedürfnissen heißt das im Fachjargon. ORF 1 verdanken wir heute Abend - selten genug - ein besonders gelungenes Beispiel einer solchen einfühlsamen Rücksichtnahme auf sein Publikum.



Mit der reizvollen Begegnung Österreich-Luxemburg hebt der Abend an. Immerhin gibt es nicht mehr viele Teams, gegen die wir uns ohne Augenzwinkern als Favoriten bezeichnen dürfen. Ist schon ein Fußballspiel mit heimischer Beteiligung nichts für zartbesaitete Seelen, so bietet das anschließende Programm wahre Kleinode für Liebhaber körperbetonten Zweikampfverhaltens: Zunächst lässt uns Sergio Leone in "Für eine Hand voll Dollar" in der Person von Herrn Eastwood erahnen, dass auch dem Kapitalismus Grenzen gesetzt sind. Und dann lernen wir den kreuzbraven James Stewart unter der Regie des wunderbaren Anthony Mann von seiner dunklen Seite kennen: Als Kopfgeldjäger, der in "Nackte Gewalt" hinter dem Skalp von Robert Ryan her ist. Der Spannungsbogen dieses Abends weist also klar nach oben.



Nur eines trübt die Freude: Auf ORF 2 läuft zeitgleich zum Fußballspiel "Liebe zartbitter". Allen Fußballfans viel Erfolg beim Kampf um die Fernbedienung!