Nichts gelernt

Die mangelnde Erfahrung Kumaritaschwilis sei die Hauptursache für seinen Tod gewesen. Der internationale Bob-Verband kehrte diese Woche mit dem Weltcup auf die Unglücksbahn zurück. Wie schon bei Olympia gab es schon im Training reihenweise Stürze, der erste Bewerb ging glimpflich über die Bühne. Die Funktionäre werden die Stürze wohl wieder auf mangelnde Erfahrung zurückführen, schließlich wurde die Bahn entschärft. Dass dieser Eiskanal generell ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, darauf kommt offenbar niemand