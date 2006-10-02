Nichts konnte ihn jetzt stoppen

Dann der große Applaus für den SPÖ-Spitzenkandidaten, der sich gegen halb sieben als neuer Bundeskanzler vorstellte. Zuvor war er in seinem Heimatort Ybbs an der Donau wählen gewesen, hatte seinen Vater besucht und war noch "ein bisserl laufen" gegangen.

Guter Start in den Tag

Bereits am Vormittag prophezeite Gusenbauer, dass es "ein guter Tag wird". Als er in Ybbs seine Stimme abgab, wirkte der Parteichef zuversichtlich und gelassen. Zahlreiche Ybbser hatten sich vor dem Wahllokal in der Hauptschule versammelt, um ihrem Favoriten viel Glück zu wünschen. Deshalb war sich Gusenbauer auch sicher, die absolute Mehrheit in seinem Heimatort zu bekommen. Sonst wollte er aber keine Wahlprognosen abgeben und meinte nur, "dass es knapp wird".

Skepsis und Jubel

Eng sah es auch bei der ersten Hochrechnung um 17 Uhr aus. In der Parteizentrale der SPÖ traute man sich über den knappen Vorsprung vor der ÖVP beinahe nicht zu jubeln. Dennoch stand Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos die Schadenfreude ins Gesicht geschrieben.



Am Abend war diese Schadenfreude dann ganz offiziell. Die Skepsis wich der gnadenlosen Begeisterung. Die jungen Wahlkämpfer im Festzelt hielten abwechselnd Gusenbauer-Plakate hoch und schwenkten die roten Fahnen. Als über die Leinwand die jüngsten Hochrechnungen des ORF präsentiert wurden, erntete Gusenbauer jubelndes Geschrei und tosenden Applaus. Für Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und FPÖ-Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache gab es indessen neben Buhrufen und Pfiffen wüste Beschimpfungen.