Weniger sachlich blieben die Chefredakteure. Zu persönlich wurde die spürbare Konkurrenz zwischen Atha Athanasiadis ("News") und Armin Thurnher ("Falter"), die sich gegenseitig anschwärzten. Wodurch Claus Pándi ("Kronen Zeitung") und das Thema an den Rand gedrängt wurden. Was auch am Diskussionsleiter Rudolf Nagiller lag, der sich zu wenig restriktiv verhielt - und daher niedergeredet wurde. Von wegen Opferschutz.