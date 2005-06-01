Niederlande: "Nee" zur EU-Verfassung?

Es ist das erste Mal, dass die Niederländer über einen EU-Vertrag per Referendum entscheiden. Rund 12,7 Millionen Stimmberechtigte sind dazu aufgerufen. Die Wahllokale sind von 7.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.



Neun EU-Staaten - acht durch ihre Parlamente - haben die Verfassung bereits ratifiziert, darunter auch Österreich. Damit sie in Kraft treten kann, muss sie von allen 25 EU-Staaten bestätigt werden. Der Ratifizierungsprozess soll auch bei einem Nein der Niederländer zunächst fortgesetzt werden. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen auf ihrem nächsten Gipfel am 16. und 17. Juni in Brüssel dann über das weitere Vorgehen beraten.