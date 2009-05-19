Niederösterreich

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
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Wahlberechtigte: 423.423
+++ Abgegebene Stimmen: 201.369
+++ Gültige Stimmen: 196.200
+++ Ungültige Stimmen: 5.196
+++ Wahlbeteiligung: 47,56%
ListeStimmen%SitzeFSG118.66060,48%69ÖAAB-FCG46.05523,47%26FPÖ16.6088,47%6AUGE/UG (Grüne)4.1642,12%2Dirnberger3.0291,54%1Mosaik BM2.9851,52%1GLB1.1490,59%-GGN3.5501,812
Sitzverteilung