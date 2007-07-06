Niederösterreich vermarktet Lämmer und Kitze via Börse

Angesiedelt ist die neue Plattform unter der Dachorganisation EZG Gut Streitdorf in Herzogenburg, die auch die Schweine- und Rinderbörse in Niederösterreich betreibt.

Besser positionieren

Große Hoffnungen setzt man auf die Kontakte von Streitdorf zu den beiden größten heimischen Lebensmittelhandelsgruppen Rewe und Spar. Einen weiteren Hoffnungsmarkt stellt die inländische Gastronomie dar. Durch gemeinsames Auftreten gegenüber den Abnehmern und zentral organisierte Sammelfahrten für das Schlachtvieh versuchen die Niederösterreicher die Kosten zu optimieren. Denn heimisches Frischfleisch von Lamm und Kitz ist gegenüber britischem um 15 Prozent und gegenüber neuseeländischem sogar um 50 Prozent teurer.



Ein weiterer finanzieller Mühlstein für die heimischen Landwirte ist der teure veterinärmedizinische Tierbeschau.



Die Nachteile am Markt auf Grund der hohen Erzeugerpreise wollen die Niederösterreicher durch Qualität und regionalen Bezug ausgleichen.